Модель Німеччини і 2038 рік? У ЗМІ з'явився "план" щодо Придністров'я: що говорять у Молдові

Днями іспанська газета El Pais опублікувала так званий план реінтеграції Придністровського регіону. За інформацією видання, план підготувало консалтингове агентство на замовлення Кишинева.

Іспанське ЗМІ зазначає, що повномасштабне російську вторгнення в Україну створило унікальні умови, якими Молдова хоче скористуватися для відновлення економічної та політичної реінтеграції.

За планом, який опублікувала El Pais, Молдова нібито до 2038 року хоче відновити контроль над Придністров'ям. Об'єднати Молдову хочуть за прикладом Німеччини (йдеться про входження Німецької Демократичної Республіки (НДР) до складу Федеративної республіки Німеччини (ФРН), що сталося у 1990 році).

План реінтеграції нібито повинен закінчитися референдумом і виводом російських військ з Придністров'я. Щобільше, вивід сил повинен бути на вимогу Тирасполя, їх повинна замінити міжнародна місія.

Зазначається, що зараз у Придністров'ї перебуває 500 російських так званих "миротворців" на контрольно-пропускних пунктах. Також Росія тримає у регіоні 1500 солдатів.

Згідно з даними El Pais, Молдова таємно зустрічається з керівниками Придністров'я, але переговори ще на дуже початковій стадії. Також видання зазначає, що Кишинів цього року хоче домовитися з Придністров'ям про підготовку суддів, прокурорів та адвокатів. На наступних етапах Молдова нібито запропонує жителям Придністров'я компенсацію ціни на газ, а сторони почнуть домовлятися про політичний статус регіону. У 2027 Кишинів та Тирасполь повинні підійти до проведення референдуму.

Реакція Кишинева

Фактично у Молдові не спростували, але і не підтвердили заяви ЗМІ.

Бюро реінтеграції Молдови у коментарі молдовському виданню NewsMaker зазначило, що Кишинів має офіційні програми та план дій щодо реінтеграції.