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Модель НАТО не змінилася з часів холодної війни: Коваленко назвав загрози для єдності Заходу

14:32 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: Андрій Коваленко (скін відео)

Модель західного світу та структура НАТО продовжують будуватися на принципах часів холодної війни, де міцні США допомагають слабшій Європі утримувати баланс сил.

Про це заявив екс-керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За словами Коваленка, глобальна архітектура безпеки охоплює європейський континент, а також Японію, Південну Корею та весь Індо-Тихоокеанський регіон. У Європі наразі економічно сильні Німеччина, Франція, проте головним оплотом стабільності можуть стати нордичні країни.

Роль Великої Британії та російська пропаганда

Коваленко звернув увагу на те, що британська розвідка у багатьох компонентах перевершує американську, а Росія є стратегічним ворогом Великої Британії. Через це російська пропаганда активно намагається розбалансувати західну єдність за допомогою маніпуляцій.

"Пропаганді РФ вигідно показувати, нібито Британія контролює Україну і цим пояснювати, виправдовувати свої дії проти України, вкидати у інфопростір США те, що Британія проти інтересів США і не потрібно допомагати Європі, тому що там Британія - "ляльковод"", - пояснив він.

Ризики для безпеки Європи

На думку Коваленка, ослаблення Сполучених Штатів є критично невигідним як для України, так і для Європи, оскільки це призведе до складних безпекових криз. Особливо гостро це питання постає на тлі можливих політичних змін у ключових країнах ЄС.

"Слабкі США не вигідні нам і Європі. Тому що тоді ми побачимо складну ситуацію в Європі, з безпекою в тому числі, особливо після того, як "Альтернатива для Німеччини" може виграти вибори в Німеччині, Марін Ле Пен - у Франції. Оплотом альянсу в Європі залишаться нордичні країни", - резюмував Коваленко.

Повну версію подкасту "ЦЕ БАЗА" з Коваленком дивіться незабаром на YouTube.

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Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні