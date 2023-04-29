Модель фінансування тарифу на електроенергію для населення не працює, - експерт

"Ми написали листа, ми звернулися до РНБО, Кабміну, Нацкомісії, міністра профільного. Ми зробили в ньому акцент на тому, що сьогодні ПСО (положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, - ред.) не працює", - сказав він.

Мартинюк зазначив, що "Енергоатом", на якого покладено ПСО, має провести ремонти свої енергоблоків, через що у нього не буде обігових коштів на виконання своїх спецобов'язків.

Він наголосив, що єдиним виходом з цієї ситуації буде приведення цін на електроенергію для населення до відповідності.

"Ми забуваємо про те, що цю допомогу для населення, цей низький тариф, цей тягар тягнуть на собі юридичні споживачі, бізнес тягне. Тим самим ми душимо економіку. Вони платять за великий обсяг ще й велику ціну за електроенергію, щоб дотувати населення", - підкреслив Мартинюк.

Нагадаємо, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявляв, що влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.