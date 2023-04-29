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Модель финансирования тарифа на электроэнергию для населения не работает, - эксперт

Фото: модель финансирования тарифа на электроэнергию для населения не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы поддерживать низкие тарифы для населения, бизнес вынужден платить высокую цену за электроэнергию, что имеет негативное влияние на экономику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Ассоциации энергетических компаний Energy Club Артема Мартынюка.

"Мы написали письмо, мы обратились в СНБО, Кабмин, Нацкомиссию, министра профильного. Мы сделали в нем акцент на том, что сегодня ПСО (положение о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, - ред.) не работает", - сказал он.

Мартынюк отметил, что "Энергоатом", на который возложен ПСО, должен провести ремонты своих энергоблоков, из-за чего у него не будет оборотных средств на выполнение своих спецобязанностей.

Он подчеркнул, что единственным выходом из этой ситуации будет приведение цен на электроэнергию для населения в соответствие.

"Мы забываем о том, что эту помощь для населения, этот низкий тариф, это бремя тянут на себе юридические потребители, бизнес тянет. Тем самым мы душим экономику. Они платят за большой объем еще и большую цену за электроэнергию, чтобы дотировать население", - подчеркнул Мартынюк.

Напомним, глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявлял, что власти рассматривают возможность роста тарифов на электроэнергию для населения.

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Электроэнергия