Мобильным пользователям стал доступен еще один способ безналичных платежей

Новый универсальный платежный QR код, разработанный Mastercard на основе платформы цифровых кошельков Masterpass, позволяет оплачивать покупки на тысячах онлайн-площадок в один клик. Первыми попробовать новый тип оплат смогут пользователи Vodafone Pay и TACHCARD. Первым банком, который совершил техническую реализацию проекта, стал ТАСКОМБАНК

Киев, 27 марта 2018 г. - Компания Mastercard представила новый подход к оплатам – с помощью QR кода и платформы цифровых кошельков Masterpass. Владельцы цифровых кошельков Masterpass отныне могут оплачивать покупки на сайтах торговцев с мобильных приложений, сканируя QR код, и осуществлять таким образом оплаты картами разных банков и платежных систем. Технология Mastercard QR позволяет подключить к новому способу платежей неограниченное количество онлайн-магазинов, без необходимости интеграции Masterpass в каждом из них в отдельности. Это первое в Украине универсальное решение с использованием платежного QR кода, которое доступно пользователям различных платежных платформ и мобильных приложений на Android и iOS.

Для того, чтобы осуществить оплату таким образом в онлайн-магазине, пользователь сканирует QR код с логотипом Mastercard QR на сайте продавца с помощью мобильного приложения, после этого достаточно выбрать карту из имеющихся в кошельке Masterpass, подтвердить оплату - и покупка совершена. Платежные данные надежно хранятся в Masterpass: пользователю при покупке не нужно вводить номер карты, срок действия и т. д. и даже держать карту в руках.

Первыми попробовать новый тип оплат смогут пользователи мобильных приложений Vodafone Pay при поддержке Wallet Factory и TACHCARD. Первым банком, который осуществил техническую реализацию проекта, стал ТАСКОМБАНК при поддержке TASlink и PayMaster.ua. Благодаря кооперации партнеров новый способ платежей стал доступен для оплаты товаров и сервисов на почти 200 онлайн площадках, среди которых – официальный магазин "ФК Динамо Киев", Yakaboo, "База автозвука", Exist.ua, ISIDA и другие.

"Вместе с партнерами мы создаем решения, которые делают опыт потребителя более удобным, безопасным и инклюзивным. Многочисленные сервисы для расчетов с цифровыми кошельками Masterpass уже успешно зарекомендовали себя на рынке. Теперь открытая модель оплаты с Masterpass через QR код дает дополнительный толчок безналичным платежам, создавая новые возможности для цифровой коммерции, а в дальнейшем - и для торговли в физических торговых точках. Мы предлагаем новый способ оплат, который станет еще одним решительным шагом в направлении cashless и откроет новые возможности для торговли" , подчеркнул Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине.

"Сложная телекоммуникационная инфраструктура, в развитие которой мы инвестируем миллиарды гривен, призвана сделать жизнь украинцев проще и безопаснее. Благодаря Vodafone Pay безопасные мобильные расчеты уже доступны в Украине клиенту любого банка и мобильного оператора. Внедрение новых удобных опций для расчетов приближает нас к нашей цели - превратить мобильный телефон украинцев в полноценный кошелек", - отмечает Дмитрий Коваль, руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина.

"ТАСКОМБАНК является одним из лидеров финансово-банковского сектора по внедрению инноваций и современных цифровых платежных сервисов в Украине. Благодаря плодотворному сотрудничеству с ведущими финтех-компаниями и партнерами с каждым днем ​​наш банк становится все более технологически развитым и прогрессивным. Мы рады, что стали первым банком, который на практике совместно с партнерами реализовал финансовую составляющую проекта Mastercard QR. Уверен, держатели платежных карт оценят преимущества нового современного способа онлайн-покупок товаров с помощью QR кода и платформы цифровых кошельков Masterpass", - отметил Валерий Даниленко, заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКа.

Создать кошелек Masterpass можно на сайте masterpass.com.ua или непосредственно в мобильных приложениях (Vodafone Pay и TACHCARD).

Платформа цифровых кошельков Masterpass работает в Украине с 2016 года и объединяет тысячи украинских и мировых торговцев. Сейчас Украина входит в тройку лидеров среди стран Европы по частоте оплат с Masterpass. Информация о решении Mastercard QR доступна также на сайте Mastercard.

О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, это международная компания, специализирующаяся на платёжных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платёжной сетью, объединяющей потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях. Продукты и решения Masterсard делают ежедневную коммерческую деятельность, такую как покупки, путешествия, ведения бизнеса и управления финансами, более простой, безопасной и эффективной для каждого. Следите за нами в социальной сети Твиттер @MasterсardNews, участвуйте в обсуждениях на Cashless Pioneers Blog и подписывайтесь на свежие новости на Engagement Bureau.

О ТАСКОМБАНК

АО "ТАСКОМБАНК" - универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Банк входит в Группу "ТАС" - одну из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Планомерно реализуя стратегию активного роста, ТАСКОМБАНК демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов и постоянно укрепляет свои рыночные позиции. Активно развивает розничный бизнес нового клиентоориентированного формата. Постоянно инвестирует в технологические инновации, развивает дистанционные каналы. Является одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами. Успешно развивает новые для себя направления: электронную коммерцию, малый и средний бизнес, микробизнес. С ростом уровня доверия к ТАСКОМБАНКУ со стороны клиентов, постоянно укрепляет свои ТОП-овые позиции в ведущих национальных рейтингах надежности и стабильности. Следите за актуальными новостями ТАСКОМБАНКА на сайте http://www.tascombank.com.ua и на странице в Facebook https://facebook.com/tascombank/.

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