Мобільним користувачам став доступний ще один спосіб безготівкових платежів

Новий універсальний платіжний QR код, розроблений Mastercard на основі платформи цифрових гаманців Masterpass, дозволяє оплачувати покупки на тисячах онлайн-майданчиків в один клік. Першими спробувати новий тип оплат зможуть користувачі Vodafone Pay і TACHCARD. Першим банком, який зробив технічну реалізацію проекту, став ТАСКОМБАНК

Київ, 27 березня 2018 г. - Компанія Mastercard представила новий підхід до оплатах - за допомогою QR коду і платформи цифрових гаманців Masterpass. Власники цифрових гаманців Masterpass відтепер можуть оплачувати покупки на сайтах торговців з мобільних додатків, скануючи QR код, і здійснювати таким чином оплати картами різних банків і платіжних систем. Технологія Mastercard QR дозволяє підключити до нового способу платежів необмежену кількість онлайн-магазинів, без необхідності інтеграції Masterpass в кожному з них окремо. Це перше в Україні універсальне рішення з використанням платіжного QR коду, яке доступне користувачам різних платіжних платформ і мобільних додатків на Android і iOS.

Для того, щоб здійснити оплату таким чином в онлайн-магазині, користувач сканує QR код з логотипом Mastercard QR на сайті продавця за допомогою мобільного додатку, після цього досить вибрати карту з наявних в гаманці Masterpass, підтвердити оплату - і покупка здійснена. Платіжні дані надійно зберігаються в Masterpass: користувачеві при покупці не потрібно вводити номер картки, термін дії та т. д. І навіть тримати карту в руках.

Першими спробувати новий тип оплат зможуть користувачі мобільних додатків Vodafone Pay за підтримки Wallet Factory і TACHCARD. Першим банком, який здійснив технічну реалізацію проекту, став ТАСкомбанк за підтримки TASlink і PayMaster.ua. Завдяки кооперації партнерів новий спосіб платежів став доступний для оплати товарів і сервісів на майже 200 онлайн майданчиках, серед яких - офіційний магазин "ФК Динамо Київ", Yakaboo, "База автозвуку", Exist.ua, ISIDA і інші.

"Разом з партнерами ми створюємо рішення, які роблять досвід споживача більш зручним, безпечним і інклюзивним. Численні сервіси для розрахунків з цифровими гаманцями Masterpass вже успішно зарекомендували себе на ринку. Тепер відкрита модель оплати з Masterpass через QR код дає додатковий поштовх безготівковим платежам, створюючи нові можливості для цифрової комерції, а в подальшому - і для торгівлі в фізичних торгових точках. Ми пропонуємо новий спосіб оплат, який стане ще одним рішучим кроком в напрямку cashless і відкриє але Перші можливості для торгівлі ", підкреслив Сергій Францишко, директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні.

"Складна телекомунікаційна інфраструктура, в розвиток якої ми інвестуємо мільярди гривень, покликана зробити життя українців простіше і безпечніше. Завдяки Vodafone Pay безпечні мобільні розрахунки вже доступні в Україні клієнту будь-якого банку і мобільного оператора. Впровадження нових зручних опцій для розрахунків наближає нас до нашої мети - перетворити мобільний телефон українців в повноцінний гаманець ", - відзначає Дмитро Коваль, керівник напрямку фінансових послуг Vodafone Україна.

"ТАСКОМБАНК є одним з лідерів фінансово-банківського сектора по впровадженню інновацій і сучасних цифрових платіжних сервісів в Україні. Завдяки плідній співпраці з провідними Фінтех-компаніями і партнерами з кожним днем ​​наш банк стає все більш технологічно розвиненим і прогресивним. Ми раді, що стали першим банком, який на практиці спільно з партнерами реалізував фінансову складову проекту Mastercard QR. Упевнений, власники платіжних карт оцінять переваги нового сучасного способу онлайн-покупок товарів за допомогою QR коду і платформи цифрових гаманців Masterpass", - зазначив Валерій Даниленко, заступник Голови Правління ТАСКОМБАНК.

Створити гаманець Masterpass можна на сайті masterpass.com.ua або безпосередньо в мобільних додатках (Vodafone Pay і TACHCARD). Платформа цифрових гаманців Masterpass працює в Україні з 2016 року і об'єднує тисячі українських і світових торговців. Зараз Україна входить в трійку лідерів серед країн Європи за частотою оплат з Masterpass. Інформація про рішення Mastercard QR доступна також на сайті Mastercard.

Про Mastercard Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, це міжнародна компанія, що спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях. Компанія управляє найшвидшою в світі платіжної мережею, що об'єднує споживачів, фінансові установи, торговельні підприємства, державні організації та представників приватного сектора в більш ніж 210 країнах і територіях. Продукти та рішення Masterсard роблять щоденну комерційну діяльність, таку як покупки, подорожі, ведення бізнесу та управління фінансами, більш простий, безпечної та ефективної для кожного. Слідкуйте за нами в соціальній мережі Твіттер @MasterсardNews, беріть участь в обговореннях на Cashless Pioneers Blog і підписуйтесь на свіжі новини на Engagement Bureau.

Про ТАСКОМБАНК АТ "ТАСКОМБАНК" - універсальний комерційний банк, який надає повний спектр фінансових послуг як корпоративним клієнтам, так і фізичним особам. Банк входить до Групи "ТАС" - одну з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. Планомірно реалізуючи стратегію активного зростання, ТАСКОМБАНК демонструє кращі по банківській системі темпи розвитку за всіма ключовими показниками. Входить до ТОП-20 банків за розміром активів і постійно зміцнює свої ринкові позиції. Активно розвиває роздрібний бізнес нового клієнтського формату. Постійно інвестує в технологічні інновації, розвиває дистанційні канали. Є одним з лідерів в роботі з корпоративними клієнтами. Успішно розвиває нові для себе напрями: електронну комерцію, малий і середній бізнес, мікробізнес. З ростом рівня довіри до ТАСКОМБАНКУ з боку клієнтів, постійно зміцнює свої ТОП-ові позиції в провідних національних рейтингах надійності і стабільності. Слідкуйте за актуальними новинами ТАСКОМБАНК на сайті http://www.tascombank.com.ua і на сторінці в Facebook https://facebook.com/tascombank/.

Про Vodafone Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 49 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 30 вересня 2017 Vodafone надає послуги 522,8 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 18,8 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com