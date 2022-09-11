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Если нет мобильной связи. Украинцам объяснили, как включить внутренний роуминг

Фото: украинцам объяснили, как включить внутренний роуминг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 11 сентября, вечером у части украинцев может отсутствовать мобильная связь после ряда ударов россиян по объектам инфраструктуры. В этом случае можно воспользоваться внутренним роумингом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Он напомнил, что для того, чтобы включить внутренний роуминг, необходимо отключить в телефоне автовыбор сети.

Если у вас смартфон на Android, то необходимо перейти во вкладку "настройки" - "мобильная связь (подключение)" - "оператор".

Для смартфонов на IOS: "параметры" - "сотовые данные" - "выбор сети".

Затем необходимо найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, то нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

После выбора сети необходимо проверить возможность звонков или отправки СМС.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в воскресенье, 11 сентября, начались проблемы со светом. В ряде областей наблюдаются отключения электроснабжения.

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