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Мобильное приложение Kyiv City Guide получило международную награду, - КГГА

Новости » Общество    08.11.2018 - 14:36
Фото: церемония вручения Международной туристической премии (kyivcity.gov.uа)
Фото: церемония вручения Международной туристической премии (kyivcity.gov.uа)

Приложение получило оценку highly commended на церемонии вручения Международной туристической премии

Мобильное приложение Kyiv City Guide (Киевский городской гид) получило высокую оценку highly commended ("настоятельно рекомендуем") на церемонии вручения Международной туристической премии по 2018 год в Лондоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко, в номинации "Наиболее инновационное использование технологии в пределах места назначения" принимали участие 6 проектов, и "золото" завоевала компания Google. В то же время мобильное приложение, разработанное при поддержке Управления туризма и промоций КГГА, было одобрено жюри и отмечено как высокотехнологичный и современный продукт, рекомендованный к использованию.

"Участие в престижных туристических конкурсах позволяет Киеву не только широко представить свои технологические достижения и креативные проекты, но и популяризировать нашу столицу как город, привлекательный и удобный для туристов", – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

"Киевский городской гид" – это мобильная программа, которая поможет посетить самые известные места Киева в удобное для туриста время. Приложение включает в себя как туристические маршруты полного дня, так и тематические маршруты, которые длятся от 1 до 3 часов. Аудиосопровождение от профессиональных гидов доступно на двух языках: украинском и английском.

Уникальной особенностью приложения является возможность создавать свой собственный маршрут. Турист может делать снимки, делиться ими с друзьями, оставлять комментарии, отмечать на карте места, отслеживать события в городе с помощью календаря событий. Приложение также работает в оффлайн. После поездки можно использовать приложение для вызова такси.

На сегодня мобильное приложение имеет уже более 10 000 загрузок.

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