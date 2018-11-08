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Мобільний додаток Kyiv City Guide отримав міжнародну відзнаку, - КМДА

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 14:36
Фото: церемонія вручення Міжнародної туристичної премії (kyivcity.gov.uа)
Фото: церемонія вручення Міжнародної туристичної премії (kyivcity.gov.uа)

Додаток отримав оцінку highly commended на церемонії вручення Міжнародної туристичної премії

Мобільний додаток Kyiv City Guide (Київський міський гід) отримав високу оцінку highly commended ("наполегливо рекомендуємо") на церемонії вручення Міжнародної туристичної премії за 2018 рік у Лондоні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко, у номінації "Найбільш інноваційне використання технології у межах місця призначення" брали участь 6 проектів, і "золото" виборола компанія Google. Водночас мобільний додаток, розроблений за підтримки Управління туризму та промоцій КМДА, був схвалений журі і відзначений як високотехнологічний та сучасний продукт, рекомендований до використання.

"Участь у престижних туристичних конкурсах дозволяє Києву не тільки широко представити свої технологічні досягнення та креативні проекти, але і популяризувати нашу столицю як місто, привабливе і зручне для туристів", – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп.

"Київський міський гід" – це мобільна програма, яка допоможе відвідати найвідоміші місця Києва у зручний для туриста час. Додаток включає у себе як туристичні маршрути повного дня, так і тематичні маршрути, що тривають від 1 до 3 годин. Аудіосупровід від професійних гідів доступний двома мовами: українською та англійською.

Унікальною особливістю додатку є можливість створювати свій власний маршрут. Турист може робити знімки, ділитися ними з друзями, залишати коментарі, позначати на карті місця, відстежувати події у місті за допомогою календаря подій. Додаток працює також офлайн. Після поїздки можна використовувати цей додаток для виклику таксі.

На сьогодні мобільний додаток має вже 10 000 завантажень.

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