Мобильная связь и интернет в России ухудшаются после ухода Nokia и Ericsson, - Reuters

После того как производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson покинут Россию в конце года, их уход будет наносить ущерб мобильным сетям страны в долгосрочной перспективе, вызывая ухудшение качества связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пять высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний и другие источники в отрасли заявили, что российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой, большим количеством сброшенных вызовов и более длительными отключениями, поскольку операторы теряют возможность обновлять или исправлять программное обеспечение, а также столкнуться с истощением запасных частей.

Ericsson и Nokia, на долю которых в совокупности приходится большая доля рынка телекоммуникационного оборудования и почти 50% базовых станций в России, производят все, начиная от телекоммуникационных антенн и заканчивая оборудованием, соединяющим оптоволокно, передающее цифровые сигналы.

Они также предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее различным частям сети функционировать.

Финансовый директор Ericsson Карл Мелландер заявил, что компания будет работать в России только до кона года, когда истечет срок действия всех исключений из санкций.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк повторил это заявление: "Наш выход будет полным. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию".

Как отмечает Reuters, до сих пор российская экономика выдерживала санкции и экспортный контроль, введенные правительствами после того, как Москва вторглась в Украину, но предстоящий вывод Nokia и Ericsson может оказать более глубокое влияние на повседневную жизнь россиян.

Государственные программы по продвижению российского оборудования помогли операторам связи за последние несколько лет меньше зависеть от Nokia и Ericsson, а российские производители увеличили свою долю рынка в этом году до 25,2% с 11,6% в 2021 году.

Но отраслевые источники ожидают, что разрыв связей с иностранными фирмами отбросит российские коммуникации на целое поколение, в то время как остальной мир продвигается вперед в развертывании технологий 5G.

"Если, предположительно, такая ситуация продлится годами, российские сотовые сети по зоне покрытия могут вернуться к состоянию конца 1990-х, когда их покрытие ограничивалось крупными городами и богатейшими пригородами", - заявил руководитель отдела ИТ Леонид Коник издания ComNews в Москве.

По словам экспертов в области телекоммуникаций, первыми начнут разрушаться сельские районы, поскольку операторы переносят оборудование для поддержки городских сетей, а отсутствие обновлений программного обеспечения может привести к перебоям в работе сетей или подвергнуть их кибератакам.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei, крупнейший поставщик в России в прошлом году, на долю которого приходилось более трети рынка, продолжит предоставлять обновления программного обеспечения и продолжать работы по техническому обслуживанию, но, согласно источникам, знакомым с ситуацией, прекратил продажи нового оборудования в России.

Источники сообщают, что самым большим препятствием для операторов мобильной связи в обеспечении работы своих сетей будет отсутствие обновлений программного обеспечения (Nokia и Ericsson заявили, что они прекратят обновления программного обеспечения в следующему году) и исправлений.

По словам двух источников в отрасли, в феврале и марте российские операторы связи накопили запасы запчастей иностранного производства в преддверии санкций, но запасы сократятся после того, как Nokia и Ericsson прекратят работу 31 декабря.