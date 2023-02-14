Мобільний роумінг включили до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Як повідомляється, у разі схвалення пропозиції українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Це означає, що українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв’язком.

Ця пропозиція має бути розглянута Радою ЄС. Після згоди Ради Комітет з питань торгівлі Україна-ЄС має прийняти спільне рішення про надання роумінгу взаємного режиму внутрішнього ринку.

Швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.

Зазначено, що це перший випадок, коли Брюссель прагне розширити права країн-членів єдиного ринку.

Як відомо, після початку повномасштабної війни українці отримали можливість користуватися доступними або безкоштовними дзвінками між ЄС та Україною завдяки згоді телекомунікаційних операторів. Нещодавно такі заходи були продовжені ще на шість місяців.