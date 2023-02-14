Мобильный роуминг включили в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Как сообщается, в случае одобрения предложения украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Это означает, что посещающим ЕС украинцам больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью.

Это предложение должно быть рассмотрено Советом ЕС. После согласия Совета Комитет по торговле Украина-ЕС должно принять совместное решение о предоставлении роуминга взаимного режима внутреннего рынка.

Скорость интеграции Украины во внутренний рынок роуминга будет зависеть от темпов приближения и имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.

Отмечено, что это первый случай, когда Брюссель стремится расширить права государств-членов единого рынка.

Как известно, после начала полномасштабной войны украинцы получили возможность использовать доступные или бесплатные звонки между ЕС и Украиной благодаря согласию телекоммуникационных операторов. Недавно такие меры были продлены еще на шесть месяцев.