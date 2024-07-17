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Мобільних операторів зобов'язали встановити акумулятори і забезпечити 10 годин зв’язку без світла

Фото: Мобільний зв'язок в Україні буде забезпечений мінімум 10 годин без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав операторів мобільного зв’язку забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання. Мобільний зв'язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язку.

Згідно з розпорядженням, мобільні оператори мусять забезпечити електроживлення власних або орендованих технічних засобів електронних комунікацій від джерел автономного електроживлення (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей тощо).

Зокрема до 1 вересня 2024 року - 100% об’єктів фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, які виконують функції міжнародних центрів комутації, центрів комутації мобільного зв’язку, автоматичних міжміських телефонних станцій, транзитних або опорно-транзитних станцій, магістральних програмних комутаторів та маршрутизаторів (ядро системи), технічних майданчиків розташування комутаційного обладнання національних точок обміну Інтернет-трафіком, повинні бути підключені до електрогенераторної установки із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Також повинно бути забезпечено доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж:

  • до 1 жовтня 2024 року - 60% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;
  • до 1 листопада 2024 року - 70% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;
  • до 1 грудня 2024 року - 80% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;
  • до 1 лютого 2025 року - 100% базових станцій мобільного зв’язку (крім мікро базових станцій).

 

 

Нагадаємо, з початком відключень світла навесні 2024 року в Україні суттєво погіршився мобільний зв'язок. У значній кількості випадків зв'язок зникає одна після відключення світла через те, що мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

На початку липня президент Володимир Зеленський провів нараду з низкою урядовців щодо проблем з мобільним зв'язком під час відключень світла.

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