Мобільних операторів зобов'язали встановити акумулятори і забезпечити 10 годин зв’язку без світла

Згідно з розпорядженням, мобільні оператори мусять забезпечити електроживлення власних або орендованих технічних засобів електронних комунікацій від джерел автономного електроживлення (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей тощо).

Зокрема до 1 вересня 2024 року - 100% об’єктів фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, які виконують функції міжнародних центрів комутації, центрів комутації мобільного зв’язку, автоматичних міжміських телефонних станцій, транзитних або опорно-транзитних станцій, магістральних програмних комутаторів та маршрутизаторів (ядро системи), технічних майданчиків розташування комутаційного обладнання національних точок обміну Інтернет-трафіком, повинні бути підключені до електрогенераторної установки із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Також повинно бути забезпечено доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж: