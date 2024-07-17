Мобильных операторов обязали установить аккумуляторы и обеспечить 10 часов связи без света

Согласно распоряжению мобильные операторы должны обеспечить электропитание собственных или арендованных технических средств электронных коммуникаций от источников автономного электропитания (электрогенераторных установок, аккумуляторных батарей и т.п.).

В частности, до 1 сентября 2024 года -100% объектов физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющих функции международных центров коммутации, центров коммутации мобильной связи, автоматических междугородных телефонных станций, транзитных или опорно-транзитных станций, магистральных программных коммутаторов и маршрутизаторов (ядро системы), технических площадок расположения коммутационного оборудования национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к электрогенераторной установке с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Также должна быть обеспечена доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения инфраструктуры электронных коммуникационных сетей: