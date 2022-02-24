Мобильная связь и интернет в Украине работают стабильно, - Госспецсвязи

Сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно. В Госспецсвязи советуют осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
"По состоянию на 18:00 сети мобильных операторов и интернет-провайдеров работают стабильно", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что "важно осуществлять телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости".
"Если не можете дозвониться - совершайте обмен СМС-сообщениями", - добавили в пресс-службе.
В Госспецсвязи также просят осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи".
"Мы не имеем подтверждения, что эти мессенджеры являются достаточно надежными", - отметили в пресс-службе.
Напомним, по данным Оператора ГТС украинская газотранспортная система 24 февраля продолжает работать. Обеспечивается бесперебойная поставка газа.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.