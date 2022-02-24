UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мобильная связь и интернет в Украине работают стабильно, - Госспецсвязи

Автор: Александр Белоус

Сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно. В Госспецсвязи советуют осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"По состоянию на 18:00 сети мобильных операторов и интернет-провайдеров работают стабильно", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "важно осуществлять телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости".

"Если не можете дозвониться - совершайте обмен СМС-сообщениями", - добавили в пресс-службе.

В Госспецсвязи также просят осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи".

"Мы не имеем подтверждения, что эти мессенджеры являются достаточно надежными", - отметили в пресс-службе.

Напомним, по данным Оператора ГТС украинская газотранспортная система 24 февраля продолжает работать. Обеспечивается бесперебойная поставка газа.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину