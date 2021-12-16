Мобильная лаборатория обследовала почти 1000 км газопроводов на Закарпатье

Мобильная лаборатория позволяет оптимизировать и ускорить процесс поиска утечек природного газа. По словам главного инженера АО “Закарпатгаз” Виктора Водзинского, за 1 день человек может качественно обследовать лишь до 2 км газопроводов. Тогда как машина, в зависимости от сложности маршрута и особенностей газопроводов, может обследовать 20-25 км.

Так, в августе-декабре этого года одна мобильная лаборатория обследовала 940 км газопроводов и обнаружила 186 утечек газа. За аналогичный период прошлого года 10 бригад комплексно-приборного обследования проверили 1200 км газопроводов на территории края, где выявили 161 утечка.

"Мобильная лаборатория анализирует воздух с помощью датчиков, расположенных на бампере автомобиля. Они очень чувствительны и способны зафиксировать наименьшую концентрацию метана на расстоянии 8 метров при условии, что авто движется со скоростью 40 км в час", - говорится в сообщении.

После того, как машина “почувствует” утечку газа, определяется примерное место повреждения трубы. Программа фиксирует его на карте и оповещает об этом сигналом. А уже потом к этому процессу подключаются специалисты по контрольно-приборного обследования, которые с помощью детектора устанавливают точное место утечки и вызывают аварийщиков для его устранения.

"Все эти работы — выявление утечек на газопроводах среднего и высокого давлений, локализация утечек, ремонт и замена газопроводов — проводятся за средства, которые потребители платят за услугу по распределению природного газа", - говорится в сообщении.