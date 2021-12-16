Мобільна лабораторія обстежила майже 1000 км газопроводів на Закарпатті

Мобільна лабораторія дозволяє оптимізувати та пришвидшити процес пошуку витоків природного газу. За словами головного інженера АТ “Закарпатгаз” Віктора Водзінського, за 1 день людина може якісно обстежити лише до 2 км газопроводів. Тоді як автівка, в залежності від складності маршруту і особливостей газопроводів, може обстежити 20-25 км.

Так, у серпні-грудні цього року одна мобільна лабораторія обстежила 940 км газопроводів і виявила 186 витоків газу. За аналогічний період минулого року 10 бригад комплексно-приладового обстеження перевірили 1200 км газопроводів на території краю, де виявили 161 витік.

"Мобільна лабораторія аналізує повітря за допомогою датчиків, що розташовані на бампері автомобіля. Вони дуже чутливі і здатні зафіксувати найменшу концентрацію метану на відстані 8 метрів за умови, що авто рухається зі швидкістю 40 км на годину", - йдеться у повідомленні.

Після того, як автівка “відчує” витік газу, визначається приблизне місце пошкодження труби. Програма фіксує його на карті і сповіщає про це сигналом. А вже тоді до цього процесу долучаються фахівці з контрольно-приладового обстеження, які за допомогою детектора встановлюють точне місце витоку та викликають аварійників для його усунення.

"Усі ці роботи — виявлення витоків на газопроводах середнього і високого тиску, локалізація витоків, ремонт та заміна газопроводів — проводяться за кошти, які споживачі сплачують за послугу з розподілу природного газу", - йдеться у повідомленні.