Мобілізувати можуть навіть із правом на відстрочку: названа умова

Зміст

Коли відстрочка ще не означає звільнення від мобілізації

Відповідно до законодавства, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Як звернув увагу помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда, є важливий нюанс.

"Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", - зазначив він під час брифінгу.

Для того, аби отримати відстрочку належним чином, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Які категорії осіб мають право на відстрочку

Згідно зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову на військову службу. Їх умовно можна розділити на декілька категорій:

заброньовані особи;

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

у зв’язку з навчанням та/або набуттям наукового ступеня;

у зв’язку з професійною діяльністю;

Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовослужбовці, які були звільненням з полону. Повний перелік РБК-Україна наводило в окремому матеріалі за посиланням.

При цьому нещодавно Верховна Рада підтримала повернення відстрочки від мобілізації для тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Крім того, Кабмін змінив процедуру оформлення відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами.

Які зміни ще планують впровадити незабаром

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує додати нову функцію в застосунку Резерв+ щодо надання автоматичної відстрочки військовозобов'язаних.

Як анонсувалася, відстрочка буде надаватись автоматично, без візитів чи додаткових заяв до ТЦК та СП та без повторного збору документів.

Втім, є певні окремі ситуації, при яких не можна буде отримати відстрочку відразу. Тому доведеться її оформлювати особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.