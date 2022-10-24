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Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами і шоломами з Ірану, - ГУР

Фото: Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами і шоломами з Ірану (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізованих росіян почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва. Також з Ірану до Криму прибувають нові групи "радників" із застосування безпілотників/

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР МО України.

"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту. Половина з них бронежилети, а інша половина це шоломи виробництва "Milad". Іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії у Білгородській області.

"Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БПЛА - "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом", - повідомили в розвідці.

До окупованого Криму прибула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Нагадаємо, що Іран може направити більше бойових безпілотників, щоб допомогти російським силам, які зазнають нестачі техніки, завдати ударів по цілям в Україні.

Також США пригрозили Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе Росії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у розмові зі своїм іранським колегою Ібрагімом Райсі наголосив, що його країна активно протидіятиме закупівлям зброї Росією.

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