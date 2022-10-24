Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами і шоломами з Ірану, - ГУР

"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту. Половина з них бронежилети, а інша половина це шоломи виробництва "Milad". Іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії у Білгородській області.

"Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БПЛА - "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом", - повідомили в розвідці.

До окупованого Криму прибула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".