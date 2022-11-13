Мобілізованих РФ за відмову воювати кидають на передовий та у підвали

Так, двох мобілізованих жителів Підмосков'я спочатку з військкоматів відвезли до Наро-Фомінська, а звідти відправили до Білгородської області. Незабаром, так і не пройшовши навчання, мобілізовані опинилися під Сватовим на Луганщині.

Там разом з іншими мобілізованими чоловіків відправили на передову, де їм наказали рити окопи. Через деякий час розпочався артилерійський обстріл. Призовники розповідають, що вони трималися на цій позиції три дні без їжі та води. Командування їх покинуло, а мобілізовані не мали нічого, крім автоматів. В результаті вони відступили.

Тоді родичі мобілізованих, пише видання, зчинили галас і призовників на КАМАЗах вивезли до Росії.

"Щойно вони прибули у військову частину в Білгороді, почався дуже сильний пресинг. Їх називали півнями, кінченими, ублюдками, тварюками... Якими словами тільки можна. Це каже командуючий склад. Тому що відступили. Тому що мали повернутися назад на передову як м'ясо", - розповідає сестра одного з них.

Коли офіцери зрозуміли, що відмовників не вдасться повернути на передову образами та погрозами, вони вивезли їх назад до Луганської області. Рідні військовослужбовців дізналися про це лише за тиждень.

"Мій брат вийшов на зв'язок і сказав, що вони були у підвалі в Зайцевому. Тримали їх там добу. Зачитали їм наказ, вони мали на відео підтвердити, що вони відмовляються від "СВО". Зараз хлопцям погрожують цим відео, що ви не підкорилися цьому наказу. Як брат сказав, у Зайцевому знаходилося, коли він там був, 250 осіб. Це просто полон. Російський полон", - каже одна із родичок.

Схожа історія трапилася і з відмовниками з Курської області, яких командування також залишило на передовій. Дружина одного з мобілізованих розповіла, що за відмову повертатися на передову, чоловіків відвезли до села Голубівка в Луганській області, де посадили в один із підвалів. Нині у цьому підвалі 38 людей. "Вони просять допомоги. Там жахливо, там є хворі, поранені хлопці. Це справжнісінька в'язниця", - розповіла жінка.