ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми тут кинуті". Окупанти скаржаться на відсутність забезпечення у Луганській області, - перехоплення ГУР

Новость на русском →
Луганська область, Вівторок 08 листопада 2022 09:50
"Ми тут кинуті". Окупанти скаржаться на відсутність забезпечення у Луганській області, - перехоплення ГУР Фото: окупанти скаржаться на відсутність постачання у Луганській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська на фронті на Луганщині скаржаться, що їх покинуло командування, а забезпечення як не було, так і немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони .

У новій перехопленій розмові російський окупант розповідає сестрі про ситуацію на Луганському напрямі. За його словами, військове командування кинуло їх без їжі та озброєння. Деякі солдати намагаються втекти.

"Живемо, коротше, у лісі - у цих, землянках. Ну пизд*ц, взагалі! Все, що говорять по телеку - не вір. Все взагалі просто пизд*ц. Начальство нас кинуло... Пляшка води на вісьмох... два сухпаї на вісьмох", - заявив окупант.

Він розповідає, що техніки майже не залишилося. Також багато вбитих і тих, хто втік.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову, в якій окупант розповідає своїй дружині, що росіяни на фронті п'ють, тому часто влаштовують перестрілки між собою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні окупанти Главное управление разведки
NEWS
Енергетична тривога в Україні. Як дізнатися графік відключення світла
Енергетична тривога в Україні. Як дізнатися графік відключення світла
DAILY
Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу