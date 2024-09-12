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Мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті скасували: Зеленський підписав закон

Україна, Четвер 12 вересня 2024 14:58
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Мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті скасували: Зеленський підписав закон Фото: Мобілізацію для родичів загиблих на фронті повторно скасували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер українців, які загинули на фронті або зникли безвісти. Раніше цю норму прибрали з закону про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №11391.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра", загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях".

Проте подальшими змінами до цієї статті слово "неповнорідний" було вилучене.

На практиці це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, то вони обидва могли бути мобілізовані. Натомість державою гарантовано, що з двох рідних братів у такій самій ситуації один з них має право на відстрочку.

Родини загиблих, у кого склалася така ситуація, закликали повернути попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра".

Верховна Рада ухвалила цей закон 21 серпня. Його підтримали 310 депутатів.

За даними опитування, яке провів Національний демократичний інститут, у травні 2024 року три чверті (77%) українців заявили про втрату друзів внаслідок війни. Крім того, 22% опитаних повідомили, що втратили члена сім'ї.

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