Мобілізація йде за планом, цифри формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський
Запит на мобілізацію в Україні формулює керівництво Збройних сил. Наразі мобілізація відбувається згідно з його планом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.
"Передусім, кількість та запит формулює керівництво ЗСУ. Ми (політичне керівництво - ред.) можемо давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на виробництво, заохочувати партнерів", - сказав президент.
Як наголосив Зеленський, потрібно, щоб тактичні дії та кількість людей, які потрібні на фронті, формулювало саме військове керівництво.
"Військове керівництво сформулювало. Я бачив ці цифри. І сьогодні вони йдуть за цим планом", - додав він.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, у травні в Україні оновили закон про мобілізацію. Зокрема. нардепи дозволили мобілізувати в армію з 25 років, а не з 27-ми, як це було раніше. Також змінилися правила вручення повісток, а також - стало суворішим покарання за ухилення від служби в армії.
Як заявляв нещодавно речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, у червні спостерігалася позитивна динаміка в мобілізації. Її теми стали вищими ніж у березні та лютому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.