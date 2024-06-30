Мобілізація йде за планом, цифри формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський

Запит на мобілізацію в Україні формулює керівництво Збройних сил. Наразі мобілізація відбувається згідно з його планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

"Передусім, кількість та запит формулює керівництво ЗСУ. Ми (політичне керівництво - ред.) можемо давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на виробництво, заохочувати партнерів", - сказав президент. Як наголосив Зеленський, потрібно, щоб тактичні дії та кількість людей, які потрібні на фронті, формулювало саме військове керівництво. "Військове керівництво сформулювало. Я бачив ці цифри. І сьогодні вони йдуть за цим планом", - додав він.