Мобилизация военных и бесплатные тесты: в США анонсировали меры по борьбе с "Омикроном"

В Белом доме анонсировали меры по борьбе со штаммом коронавируса "Омикрон". Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о них сегодня, 21 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
"Сегодня президент Байден объявит о новых мерах по защите американцев, помощи общинам и больницам в борьбе с "Омикроном", - говорится в релизе.
Среди предлагаемых Белым домом мер:
Напомним, 20 декабря в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон".
Отметим, эксперты допустили, что количество случаев заболевания штаммом "Омикрон" в Украине при очередной вспышке коронавируса будет больше, чем при "Дельте".