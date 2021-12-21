UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мобилизация военных и бесплатные тесты: в США анонсировали меры по борьбе с "Омикроном"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Белом доме анонсировали меры по борьбе со штаммом коронавируса "Омикрон". Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о них сегодня, 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявит о новых мерах по защите американцев, помощи общинам и больницам в борьбе с "Омикроном", - говорится в релизе.

Среди предлагаемых Белым домом мер:

  • мобилизация военных врачей для работы в гражданских больницах, которые испытывают нехватку персонала;
  • расширение коечного фонда и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ряде штатов;
  • подготовка сотен дополнительных машин и экипажей скорой помощи;
  • раздача по всей стране 500 млн бесплатных тестов на коронавирус.

Напомним, 20 декабря в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон".

Отметим, эксперты допустили, что количество случаев заболевания штаммом "Омикрон" в Украине при очередной вспышке коронавируса будет больше, чем при "Дельте".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусДжозеф Байден