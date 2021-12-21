RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мобілізація військових і безкоштовні тести: у США анонсували заходи по боротьбі з "Омікроном"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білому домі анонсували заходи з боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон". Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про них сьогодні, 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Сьогодні президент Байден оголосить про нові заходи щодо захисту американців, допомоги громадам і лікарням у боротьбі з "Омікроном", - йдеться в релізі.

Серед пропонованих Білим домом заходів:

  • мобілізація військових лікарів для роботи в цивільних лікарнях, які відчувають брак персоналу;
  • розширення ліжкового фонду і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в ряді штатів;
  • підготовка сотень додаткових машин і екіпажів швидкої допомоги;
  • роздача по всій країні 500 млн безкоштовних тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 20 грудня у США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон".

Зазначимо, експерти допустили, що кількість випадків захворювання штамом "Омікрон" в Україні при черговому спалаху коронавірусу буде більше, ніж при "дельті".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКоронавірусДжозеф Байден