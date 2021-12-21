Мобілізація військових і безкоштовні тести: у США анонсували заходи по боротьбі з "Омікроном"

У Білому домі анонсували заходи з боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон". Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про них сьогодні, 21 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.
"Сьогодні президент Байден оголосить про нові заходи щодо захисту американців, допомоги громадам і лікарням у боротьбі з "Омікроном", - йдеться в релізі.
Серед пропонованих Білим домом заходів:
Нагадаємо, 20 грудня у США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон".
Зазначимо, експерти допустили, що кількість випадків захворювання штамом "Омікрон" в Україні при черговому спалаху коронавірусу буде більше, ніж при "дельті".