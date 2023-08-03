Мобілізація ув'язнених. Окупанти хочуть набрати ще 1000 осіб з-поміж підозрюваних

"Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого "мвс днр", проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості", - йдеться в ранковому зведенні.

Крім того, додали у військовому командуванні, було встановлено, що поранення під час бою засуджених "вояк" не знімає з них судимості, а з осіб, що перебували під слідством, підозри будуть зняті лише при демобілізації.

"Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень", - розповіли у Генштабі.

При цьому переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік російських окупантів, проводитиметься після участі у боях у складі зведених батальйонів внутрішніх військ "МВС" "ДНРівців".

Набір ув'язнених до військ окупантів

Раніше ми повідомляли, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні.

У травні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові майже втричі скоротили час підготовки мобілізованих ув'язнених через значні втрати живої сили. Крім того, Росармія створює табори на підготовку ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

За даними Bloomberg, РФ готується відправити в Україну більше "кадировців" і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК "Вагнера".

Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міноборони РФ неухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах "Шторм Z".