Мобілізація в Україні: чоловікам нагадали про правила вручення повісток і не тільки

Що треба знати

В обласному військкоматі закликали дотримуватись правил військового обліку та нагадали про що необхідно знати, а саме:

оповіщення може здійснюватися за місцем роботи, проживання, а також в громадських місцях. Законодавством чітко не визначено, де саме має бути вручена повістка;

чоловікам віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи , що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам;

, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам; отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних;

у разі якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде визнаний придатним, йому може бути вручена повістка на відправлення до військ;

тим військовозобов’язаним, які мають право на відстрочку, необхідно прибути в РТЦК та СП з відповідними документами і підтвердити це;

мобілізованих, які не проходили військової служби, обов’язково направляють до навчальних центрів для відповідної підготовки;

військовозобов’язані чоловіки, які прибули в Львівську область для проживання з інших регіонів, повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП і стати на військовий облік;

за порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони попередили, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків, а тому маніпулюють на темах видачі повісток та роботи військкоматів.

Додамо, також в Мінцифри відповіли, чи вручатимуть повістки через месенджери.

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