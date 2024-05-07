Мобілізація в Україні. Чи забиратимуть до армії студентів за новим законом

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Хто має право на відстрочку

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову до армії на період мобілізації не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі.

Це означає, що всі студенти на денній чи дуальній формі мають право на відстрочку. Причому студент може вчитися як у коледжі, так і в університеті. Оскільки закон не містить застережень за формою власності, то навчальний заклад може бути як державним, так і приватним.

Новий закон про мобілізацію підтверджує право на відстрочку. Але з важливим застереженням. Зокрема, відстрочка дається студентам, які отримують рівень освіти вище за попередній.

Таким чином, наприклад, якщо студент здобуває освіту рівня "магістр" після "бакалавра", він не підлягає мобілізації.

Зазначимо, йдеться про студентів віком 25-60 років. Ті, хто молодший, не можуть бути мобілізовані, оскільки залишаються на обліку призовників, а не військовозобов'язаних. Такі молоді люди можуть приєднатися до армії на контрактній основі.

Як отримати відстрочку

Сам факт навчання на денній або дуальній формі автоматично не означає, що студент має відстрочку. Це право, яке може бути реалізоване, а може й не бути.

Щоб отримати відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК), подати заяву та підтверджуючі документи. До них відносять витяг з наказу про зарахування та довідку з навчального закладу. Військкомат у свою чергу може перевірити факт навчання, надіславши відповідний запит до коледжу чи університету.

Також для отримання відстрочки, швидше за все, потрібно буде пройти такі етапи, як оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Що з аспірантами та науковцями

Право на відстрочку також є у асистентів-стажистів, аспірантів, інтернів та докторантів. Які теж проходять навчання на денній та дуальній формі.

У початковій версії законопроекту №10449 пропонувалося виключити відстрочку для аспірантів на контрактному навчанні. Як пояснили у Верховній раді, під час розгляду вирішили не порушувати принцип рівності. Таким чином, право на відстрочку від мобілізації залишили за контрактниками та бюджетниками.

Відстрочка належить науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. Також мобілізації не підлягають педагоги коледжів, вишів та шкіл за умови, що вони працюють на основному місці не менш як на 0,75 ставки.

Щодо жінок, вони можуть служити лише добровільно. Студентки та випускниці медичних та фармацевтичних спеціальностей мають стати на військовий облік. Але це означає автоматичну мобілізацію. На службу їх можуть взяти лише за бажанням.

Кого із студентів можуть мобілізувати

Згідно із законодавством, під мобілізацію потрапляють студенти на заочній формі навчання.

Також важливо пам'ятати, що якщо студент на денній чи дуальній формі не реалізує право на відстрочку, йому можуть вручити повістку. Після уточнення даних необхідно оформити відстрочку. Але якщо такий студент висловлює згоду бути мобілізованим, його призов на службу можливий і допускається.

Як уже говорилося вище, відстрочка не дається тим, хто не отримує рівень освіти вище попереднього. Тобто якщо студент віком 25-60 років закінчив бакалаврат за однією спеціальністю та отримує бакалаврський рівень за іншою, він може отримати повістку.

Порядок здобуття рівнів освіти наступний:

базовий середній

профільний середній

перший (початковий) рівень професійного (професійно-технічного)

другий (базовий) рівень професійного (професійно-технічного)

третій (вищий) рівень професійного (професійно-технічного)

початковий рівень (короткий цикл) вищого

перший (бакалаврський) рівень вищого

другий (магістерський) рівень вищого

третій (доктор філософії) рівень вищого

Для здобуття другої вищої освіти того ж рівня відстрочка більше не надається. Студенти, які мали таке право на весь час навчання, після 18 травня зберігають його до завершення поточного навчального року.

Відрахування з навчального закладу автоматично позбавляє права на відстрочку.