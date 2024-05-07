Мобилизация в Украине. Будут ли забирать в армию студентов по новому закону

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Кто имеет право на отсрочку

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву в армию на период мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются на дневной или дуальной форме.

Это означает, что все студенты на дневной или дуальной форме имеют право на отсрочку. Причем учиться студент может как в колледже, так и в университете. А так как закон не содержит оговорок по форме собственности, то учебное заведение может быть как государственным, так и частным.

Новый закон о мобилизации подтверждает право на отсрочку. Но с важной оговоркой. В частности, отсрочка дается студентам, которые получают уровень образования выше предыдущего.

Таким образом, например, если студент получает образование уровня "магистр" после "бакалавра", он не подлежит мобилизации.

Отметим, речь идет о студентах в возрасте 25-60 лет. Те, кто младше, не могут быть мобилизованы, поскольку остаются на учете призывников, а не военнообязанных. Такие молодые люди могут присоединиться к армии на контрактной основе.

Как получить отсрочку

Сам факт обучения на дневной или дуальной форме автоматически не означает, что у студента есть отсрочка. Это право, которое может быть реализовано, а может и не быть.

Чтобы получить отсрочку необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), подать заявление и подтверждающие документы. К ним относятся выписка из приказа о зачисление и справка из учебного заведения. Военкомат в свою очередь может проверить факт обучения, направив соответствующий запрос в колледж или университет.

Также для получения отсрочки, скорее всего, потребуется пройти такие этапы, как обновление учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии.

Что с аспирантами и научными работниками

Право на отсрочку также есть у ассистентов-стажеров, аспирантов, интернов и докторантов. Которые тоже проходят обучение на дневной и дуальной форме.

В первоначальной версии законопроекта № 10449 предлагалось исключить отсрочку для аспирантов на контрактном обучении. Как объяснили в Верховной раде, при рассмотрении решили не нарушать принцип равенства. Таким образом, право на отсрочку от мобилизации оставили за контрактниками и бюджетниками.

Отсрочка полагается научным и научно-педагогическим работникам заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, у которых есть научная степень. Также мобилизации не подлежат педагоги колледжей, вузов и школ при условии, что они работают на основном месте не менее чем на 0,75 ставки.

Что касается женщин, они могут служить только добровольно. Студентки и выпускницы медицинских и фармацевтических специальностей должны стать на воинский учет. Но это не означает автоматическую мобилизацию. На службу их могут взять только по желанию.

Кого из студентов могут мобилизовать

Согласно законодательству, под мобилизацию попадают студенты на заочной форме обучения.

Также важно помнить, что если студент на дневной или дуальной форме не реализует право на отсрочку, ему могут вручить повестку. После уточнения данных нужно оформить отсрочку. Но если такой студент выражает согласие быть мобилизованным, то его призыв на службу возможен и допускается.

Как уже говорилось выше, отсрочка не дается тем, кто не получает уровень образование выше предыдущего. То есть если студент в возрасте 25-60 лет окончил бакалаврат по одной специальности и получает бакалаврский уровень по другой, он может получить повестку.

Порядок получения уровней образования следующий:

базовый средний

профильный средний

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического)

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического)

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического)

начальный уровень (краткий цикл) высшего

первый (бакалаврский) уровень высшего

второй (магистерский) уровень высшего

третий (доктор философии) уровень высшего

Для получения второго высшего образования того же уровня отсрочка больше не предоставляется. Студенты, которые имели такое право на все время обучения, после 18 мая сохраняют его до завершения текущего учебного года.

Отчисление из учебного заведения автоматически лишает права на отсрочку.