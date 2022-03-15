Мобилизация в Украине: ответы на главные вопросы

24 февраля Российская Федерация совершила открытую агрессию против Украины. Указом Президента № 69/2022 была объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Защита Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина. Внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства и мирной жизни народа Украины является делом чести и обязанностью каждого гражданина.

Как проходит мобилизация сейчас. Какие правила

В связи с военной агрессией РФ против Украины с 24 февраля на основании указа об общей мобилизации (Указ президента Украины №69/2022) объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Сейчас эти планы есть с грифом "секретно".

Кого мобилизуют в первую очередь и отправят на передовую

В первую очередь укомплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизованных, которые не проходили военную службу на первом этапе, направляют для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры (учебные заведения), после завершения которой, они отбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Как мобилизуют внутренне перемещенных лиц

В связи с активными боевыми действиями со стороны оккупанта сотни тысяч переселенцев (часть из них военнообязанные призывного возраста 18-60 лет) вынуждены были спасать свои семьи и перемещаться в безопасные места.

Мужчины призывного возраста для получения статуса ВПЛ обязаны стать на военный учет в ТЦК и СП и в соответствии с общей мобилизацией они должны быть призваны в армию.

Какие планы на мобилизацию в ближайшем будущем

Планирование следующих шагов проведения мобилизационных мероприятий в государстве напрямую зависит от развития ситуации на линии столкновения.

Будут ли мобилизовать женщин?

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как:

медицинские,

связи,

вычислительной техники,

радиоэлектроники,

водители автотракторных (гусеничных) средств,

водолазы,

механики и монтажники авиационных машин,

картографии,

топогеодезии,

фотограмметрии,

аэрофотослужбы,

полиграфии,

кинорадиомеханики,

пищевой промышленности,

финансово-экономической деятельности

Следует заметить, что ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не призвана.

Учитывая объемы мобилизации, которые приходится сейчас выполнять, действительно могут возникать организационные проблемы, проблемы обеспечения. Однако делается все возможное для их решения, в том числе благодаря вашему оперативному информированию.

Жалобы на мобилизацию

Отмечается, что есть две самых распространенных жалобы. Первая – о том, что на западе Украины в первую очередь мобилизуют ВПЛ, а не местных.

Указанные жалобы необоснованные. Вызывающая и беспрецедентная вооруженная агрессия России в отношении нашего государства сейчас, наверное, как никогда, еще не объединяла наш народ в сопротивление.

Во всех средствах массовой информации есть много разнообразных видео, показывающих невероятное количество людей, добровольно прибывающих в ТЦК и СП для выполнения своей конституционной обязанности по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это говорит о том, что работники ТЦК и СП просто физически не могут делать выборочный или принципиальный подход к призыву граждан. Мобилизация производится на общих основаниях для всех слоев населения.

Отправляют ли на передовую через пару дней учебы или сразу

В связи с ситуацией, которая сложилась в государстве, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности).

Впрочем, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, сообщите об этом на телефон горячей линии.

Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Категории, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, по учреждениям, предприятиям и организациям;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 - 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты,

депутаты Верховной Рады Крыма;

а также работники определенных органов: