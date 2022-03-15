Мобілізація в Україні: відповіді на головні запитання

24 лютого Російська Федерація вчинила відкриту агресію проти України. Указом Президента № 69/2022 була оголошена загальна мобілізація.

Захист України є конституційним обов'язком кожного громадянина, і це справа всього народу. Внести свій внесок у збереження територіальної цілісності держави та мирного життя народу України є справою честі та обов'язком кожного громадянина.

Як проходить мобілізація зараз. Які правила

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України з 24 лютого на підставі указу про загальну мобілізацію (Указ президента України №69/2022) оголошена і проводиться загальна мобілізація протягом 90 діб.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Зараз ці плани є з грифом"таємно".

Кого мобілізують в першу чергу і відправлять на передову

В першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок вже відслужили військовослужбовців і військовозобов'язаних.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі, направляють для здійснення відповідної професійної підготовки до навчальних центрів (навчальних закладів), після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Як мобілізують внутрішньо переміщених осіб

У зв'язку з активними бойовими діями з боку окупанта сотні тисяч переселенців (частина з них військовозобов'язані призовного віку 18-60 років) змушені були рятувати свої сім'ї та переміщатися в безпечні місця.

Чоловіки призовного віку для отримання статусу ВПО зобов'язані стати на військовий облік в ТЦК і СП і відповідно до загальної мобілізації вони повинні бути призвані в армію.

Які плани на мобілізацію в найближчому майбутньому

Планування наступних кроків проведення мобілізаційних заходів у державі безпосередньо залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.

Чи будуть мобілізувати жінок?

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

Поки такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та іншими складовими силам оборони військовими спеціальностями, такими як:

медичний,

зв'язки,

обчислювальна техніка,

радіоелектроніка,

водії автотракторних (гусеничних) засобів,

водолаз,

механіки та монтажники авіаційних машин,

картографія,

топогеодезії,

фотограмметрія,

аерофотослужби,

поліграфія,

кінорадіомеханіки,

харчова промисловість,

фінансово-економічної діяльності

Слід зауважити, що жодна жінка без згоди на військову службу під час мобілізації поки не призвана.

Враховуючи обсяги мобілізації, які доводиться зараз виконувати, дійсно можуть виникати організаційні проблеми, проблеми забезпечення. Однак робиться все можливе для їх вирішення, в тому числі завдяки вашому оперативному інформуванню.

Скарги на мобілізацію

Відзначається, що є дві найпоширеніших скарги. Перша - про те, що на заході України в першу чергу мобілізують ВПО, а не місцевих.

Зазначені скарги необґрунтовані. Зухвала і безпрецедентна збройна агресія Росії щодо нашої держави зараз, напевно, як ніколи, ще не об'єднувала наш народ в опір.

У всіх засобах масової інформації є багато різноманітних відео, що показують неймовірну кількість людей, які добровільно прибувають в ТЦК і СП для виконання свого конституційного обов'язку щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Це говорить про те, що працівники ТЦК і СП просто фізично не можуть робити вибірковий або принциповий підхід до призову громадян. Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх верств населення.

Чи відправляють на передову через пару днів навчання або відразу

У зв'язку з ситуацією, яка склалася в державі, підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами (без зниження якості навчання) і становить від 7 до 20 діб (в залежності від складності спеціальності).

Втім, якщо вас без навичок володіння зброєю і підготовки направили на передній край, повідомте про це телефонам гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратися і вжити заходів, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Категорії, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання);

чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання);

чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки та жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 - 23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт та тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи (у випадку, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної Ради Криму;

а також працівники певних органів: