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Мобілізація та ядерний шантаж РФ – це загроза для всієї Європи, - Подоляк

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 15:59
Мобілізація та ядерний шантаж РФ – це загроза для всієї Європи, - Подоляк Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення російського диктатора Володимира Путіна мобілізувати 1 млн росіян для війни в Україні та ядерний шантаж - пряма загроза для Польщі, країн Балтії та всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Бажання Росії мобілізувати мільйон осіб, перелаштувати економіку на воєнні рейки та зарядити цей натовп ядерною людиноненависницькою пропагандою - це пряма загроза Польщі, країнам Балтії та всій Європі", - заявив він.

Подоляк наголосив, що є один спосіб зупинити росіян.

"Єдиний спосіб зупинити цю орду - надати Україні більше важкої зброї. Зараз", - додав він.

Нагадаємо, що вчора Путін оголосив "часткову" мобілізацію у Росії. Пізніше опублікували указ президента РФ, однак у ньому не було сьомого пункту.

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це інформацію "для службового користування" і натякнув, що вона пов'язана з кількістю мобілізованих.

Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів.

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