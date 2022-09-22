ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мобилизация и ядерный шантаж РФ - это угроза для всей Европы, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 15:59
Мобилизация и ядерный шантаж РФ - это угроза для всей Европы, - Подоляк Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Решение российского диктатора Владимира Путина мобилизировать 1 млн россиян для войны в Украине и ядерный шантаж - прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой - прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что есть один способ остановить россиян.

"Единственный способ остановить эту орду - предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас", - добавил он.

Напомним, что вчера Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Позже опубликовали указ президента РФ, однако в нем отсутствовал седьмой пункт.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что это информацию "для служебного пользования" и намекнул, что она связана с количеством мобилизированных.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России