Мобилизация за сутки. Закон о резервистах вступил в силу

Закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки сегодня вступил в силу. Документ позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.
Он вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Закон вступил в силу на следующий день после обнародования.
Для резервистов вводят новый вид службы, который позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв.
В него войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.
В законе также прописано совершенствование порядка воинского учета призывников, в том числе ведение воинского учета резервистов.
Вводится электронный программный продукт - автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.
Согласно закону, резервисты должны будут посещать центры комплектации регулярно. За нарушение правил воинского учета грозит штраф от 510 до 850 гривен, за повторное нарушение - 850-1700 гривен.
Нарушение мобилизационной подготовки будут штрафовать на 1700-3400 гривен для граждан, на 3400-5100 гривен - для должностных лиц, а при возможном повторном нарушении грозят штрафы от 3400 до 5100 гривен (для граждан) и от 5100 до 8500 гривен (для должностных лиц).
За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут штрафовать от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен.
Новые правила коснутся всех жителей страны.
Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в ходе внеочередного заседания 30 марта парламент принял его во втором чтении.
Стоит отметить, что в последнее время ситуация на Донбассе существенно обострилась. Зеленский заявил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ.
Также украинский лидер предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".