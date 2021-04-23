Мобилизация за сутки. Закон о резервистах вступил в силу

Закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки сегодня вступил в силу. Документ позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

Он вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступил в силу на следующий день после обнародования.

Для резервистов вводят новый вид службы, который позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв.

В него войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.

В законе также прописано совершенствование порядка воинского учета призывников, в том числе ведение воинского учета резервистов.

Вводится электронный программный продукт - автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.

Размеры штрафов для призывников и военнообязанных

Согласно закону, резервисты должны будут посещать центры комплектации регулярно. За нарушение правил воинского учета грозит штраф от 510 до 850 гривен, за повторное нарушение - 850-1700 гривен.

Нарушение мобилизационной подготовки будут штрафовать на 1700-3400 гривен для граждан, на 3400-5100 гривен - для должностных лиц, а при возможном повторном нарушении грозят штрафы от 3400 до 5100 гривен (для граждан) и от 5100 до 8500 гривен (для должностных лиц).

За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут штрафовать от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен.

Новые правила коснутся всех жителей страны.