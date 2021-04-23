Мобілізація за добу. Закон про резервістів набрав чинності

Закон про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки сьогодні набрав чинності. Документ дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

Він вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Для резервістів вводять новий вид служби, який дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв.

До нього увійде невелика група громадян, які вже відслужили і мають бойовий досвід.

У законі також прописане вдосконалення порядку військового обліку призовників, у тому числі ведення військового обліку резервістів.

Вводиться електронний програмний продукт - автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.

Розміри штрафів для призовників і військовозобов'язаних

Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно. За порушення правил військового обліку загрожує штраф від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень.

Порушення мобілізаційної підготовки штрафуватимуть на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб).

За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.

Нові правила торкнуться усіх жителів країни.