Мобілізація за добу. Закон про резервістів набрав чинності
Закон про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки сьогодні набрав чинності. Документ дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.
Він вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Для резервістів вводять новий вид служби, який дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв.
До нього увійде невелика група громадян, які вже відслужили і мають бойовий досвід.
У законі також прописане вдосконалення порядку військового обліку призовників, у тому числі ведення військового обліку резервістів.
Вводиться електронний програмний продукт - автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.
Розміри штрафів для призовників і військовозобов'язаних
Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно. За порушення правил військового обліку загрожує штраф від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень.
Порушення мобілізаційної підготовки штрафуватимуть на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб).
За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.
Нові правила торкнуться усіх жителів країни.
Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, в ході позачергового засідання 30 березня парламент прийняв його в другому читанні.
Варто відзначити, що останнім часом ситуація на Донбасі істотно загострилася. Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів.
Також український лідер запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".