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Мобілізація в Росії призведе до повалення Путіна, - Міноборони Словаччини

Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (flickr.com/statephotos)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін, закликаючи чоловіків до армії для війни в Україні, поставить себе у складне політичне становище. Це може призвести до того, що глава Кремля буде повалений з посади президента.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Закликаючи до армії синів російських матерів, він поставить себе у складне політичне становище, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з посади президента РФ", - сказав він.

Міністр заявив, що вчорашня промова Путіна була "жалюгідною", а також додав, що "референдуми" на території України є лише приводом для майбутніх російських заяв про напад українців на російську землю.

Нагадаємо,

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Більш детально про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України