Мобилизация в России приведет к свержению Путина, - Минобороны Словакии

"Призывая в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ", - сказал он.

Министр заявил, что вчерашняя речь Путина была "жалкой", а также добавил, что "референдумы" на территории Украины являются лишь предлогом для будущих российских заявлений о нападении украинцев на российскую землю.

Напомним,

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.

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