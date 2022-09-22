Мобилизация в России приведет к свержению Путина, - Минобороны Словакии

Российский диктатор Владимир Путин, призывая мужчин в армию для войны в Украине, поставит себя в сложное политическое положение. Это может привести к тому, что глава Кремля будет свержен с поста президента.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Призывая в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ", - сказал он.
Министр заявил, что вчерашняя речь Путина была "жалкой", а также добавил, что "референдумы" на территории Украины являются лишь предлогом для будущих российских заявлений о нападении украинцев на российскую землю.
После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.
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