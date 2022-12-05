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Мобілізація в Росії підвищила загрозу для України: у ЗСУ назвали причину

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Понеділок 05 грудня 2022 12:47
Мобілізація в Росії підвищила загрозу для України: у ЗСУ назвали причину Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Рівень загрози для України виріс на фоні мобілізації в Росії, в рамках якої призвали близько 310 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.

"Така кількість (310 тисяч мобілізованих РФ, - ред.) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, на яке так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена", – зазначив він.

Також Сирський розповів, що новостворені російські підрозділи мають кращий рівень підготовки, аніж ті, які були відправлені на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.

Як відомо, наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.

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