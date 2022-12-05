Мобілізація в Росії підвищила загрозу для України: у ЗСУ назвали причину

Рівень загрози для України виріс на фоні мобілізації в Росії, в рамках якої призвали близько 310 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.

"Така кількість (310 тисяч мобілізованих РФ, - ред.) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, на яке так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена", – зазначив він.

Також Сирський розповів, що новостворені російські підрозділи мають кращий рівень підготовки, аніж ті, які були відправлені на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення.