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Мобилизация в РФ продолжается, хотят призвать еще сотни тысяч: данные от Буданова

Пятница 25 августа 2023 12:55
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Мобилизация в РФ продолжается, хотят призвать еще сотни тысяч: данные от Буданова Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В России рассматривают возможность дополнительной мобилизации 450 тысяч человек для отправки на захватническую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

Он отметил, что мобилизация в России не прекращалась.

"То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немного меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такое обозначение. От 20-ти до 22 тысячи ежемесячно призывается по мобилизации. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", - сказал руководитель ГУР.

Буданов обратил внимание на интересную "логику" российских властей.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", - сказал он.

Мобилизация в России

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов также отмечал, что в РФ продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

При этом он считает, что страна-агрессор может запустить новую волну публичной мобилизации осенью.

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ГУР Кирилл Буданов Мобилизация в России
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