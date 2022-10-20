Мобілізація призвела до втечі сотень тисяч росіян та підірвала економіку, - звіт ЦБ РФ

На думку економістів Банку Росії, наказ президента Володимира Путіна про заклик 300 тисяч осіб для участі у бойових діях в Україні підірвав довіру споживачів та ділову активність. Крім того, мобілізація чинитиме тиск на економіку в найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"У вересні відновлення економічної активності зупинилося, і до кінця місяця тенденція почала трохи погіршуватися", - йдеться у звіті дослідницького відділу центрального банку РФ.
"Часткова мобілізація", перша з часів Другої світової війни, викликала втечу з країни понад 350 тисяч росіян. Згідно зі звітом, заклик посилив і без того гостру нестачу робочої сили і "негативно вплинув на довіру споживачів та бізнесу".
"Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", - йдеться у повідомленні. Крім того, "скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити зусилля компаній щодо усунення обмежень з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності у найближчі місяці".
Документ підготовлено аналітичним відділом банку, висновки якого не завжди збігаються з офіційною позицією регулятора. Очікується, що центральний банк опублікує оновлений прогноз економічного спаду цього року на засіданні щодо встановлення ставок наступного тижня.
У звіті також зазначено інші економічні наслідки путінського вторгнення в Україну, зазначивши, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий та високотехнологічний сектори ще не відчуваються.
У ньому також йдеться, що втеча іноземних компаній з російського ринку після вторгнення в лютому створила інфляційний тиск, оскільки постачання основних споживчих товарів припинилося.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію на війну проти України 21 вересня. Глава військового відомства Сергій Шойгу заявив, що планувалося набрати 300 тисяч людей, але точна цифра невідома.