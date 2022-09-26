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Мобілізація обвалила фондовий ринок Росії: індекси впали до рівня 24 лютого

Фото: мобілізація обвалила фондовий ринок Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обвал на фондовому ринку Росії, який розпочався після оголошення Путіним мобілізації, сьогодні продовжився. Індекс Московської біржі вперше з 24 лютого опустився нижче за 1900 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

До 13:00 за київським часом Індекс Московської біржі впав на 10,3% до 1875 пунктів, індекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктів.

Нагадаємо, 20 вересня індекси Московської біржі та РТС обвалилися на 9% після повідомлень про плани мобілізації. Після заявою Путіна 21 вересня індекс Московської біржі впав на 7,4%, індекс РТС впав 9,7%.

Після початку російського вторгнення в Україну торги акціями на Московській біржі було перервано на цілий місяць через різкий обвал на ринку.

Після цього було запроваджено обмеження на рух капіталу, що призвело до деякого зростання ринку в умовах відсутності іноземних продавців та маніпуляцій ринком з боку влади.

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Мобілізація в Росії