Мобилизация обвалила фондовый рынок России: индексы упали до уровня 24 февраля

Обвал на фондовом рынке России, начавшийся после объявления Путиным мобилизации, сегодня продолжился. Индекс Московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

К 13:00 по Киевскому времени Индекс Московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктов. Напомним, 20 сентября индексы Московской биржи и РТС обвалились на 9% после сообщений о планах мобилизации. Вслед за заявлением Путина 21 сентября индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.