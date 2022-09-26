Мобилизация обвалила фондовый рынок России: индексы упали до уровня 24 февраля

Обвал на фондовом рынке России, начавшийся после объявления Путиным мобилизации, сегодня продолжился. Индекс Московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.
К 13:00 по Киевскому времени Индекс Московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктов.
Напомним, 20 сентября индексы Московской биржи и РТС обвалились на 9% после сообщений о планах мобилизации. Вслед за заявлением Путина 21 сентября индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.
После начала российского вторжения в Украину торги акциями на Московской бирже были прерваны на целый месяц из-за резкого обвала на рынке.
После этого были введены ограничения на движение капитала, что привело к некоторому росту рынка в условиях отсутствия иностранных продавцов и манипуляций рынком со стороны властей.
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