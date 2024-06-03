Мобілізація машин і не лише. Що можуть забирати в українців для армії під час війни

У кого та який транспорт можуть мобілізувати

На період воєнного стану можуть вилучити автомобіль у громадян, які мають два або більше авто. Також підлягає мобілізації транспорт центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Насамперед йдеться про транспорт, який можна використовувати на фронті. Тобто про вантажівки, мікроавтобуси, трактори та позашляховики.

При цьому обов'язкова умова - справність транспорту та можливість використовувати у польових умовах. Щодо фізичних осіб, вилучення автомобілів не буде масовим і не торкнеться 90% українців.

Заборонено вилучати єдиний автомобіль у особи або якщо транспорт забезпечує єдине джерело доходу. Не підлягають мобілізації автомобілі лікарень, пожежної охорони, рятувальних служб, осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. У тому числі у батьків дитини з інвалідністю.

Вилучені авто не можна вивозити із країни чи інший регіон без дозволу ТЦК. А також продавати чи передавати в оренду чи лізинг.

Хто і як може вилучати транспорт

Тимчасово вилучати авто можуть представники ТЦК, але за наявності рішення місцевих державних адміністрацій. Дані про транспорт, що підлягає мобілізації, передаються до МВС.

Автомобілі вилучаються з оформленням актів приймання-передачі, у яких зазначаються:

дані про власників

технічний стан

балансова вартість

інші відомості для ідентифікації

Протягом 30 днів після закінчення періоду воєнного стану транспорт мають повернути власнику.

Якщо авто зазнало пошкоджень, передбачена грошова компенсація. Її розмір встановлюватиме Кабінет міністрів. Сума віднімається від оцінної вартості авто з урахуванням терміну використання військовими. Компенсації виплачуватимуть після завершення воєнного стану.

Як можуть вилучати житло

Житло та інше майно може примусово вилучатися для потреб армії лише період воєнного стану. Загалом це не нові норми, вони діяли і раніше.

Рішення про вилучення будинку чи квартири, як і у випадку з транспортом, ухвалюють місцеві державні (військові) адміністрації. У разі державного і комунального майна - без компенсації.

Майно фізичних осіб та приватних підприємств вилучається з наданням відповідних компенсацій. Максимум протягом 3 років з моменту припинення воєнного стану та рівними частинами.

До моменту вилучення житла має бути проведена відповідна оцінка його вартості. Тимчасово забрати майно можуть у будь-якому регіоні України. Якщо особа відмовляється передавати його, військова адміністрація може звернутися до суду та вирішити питання у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, на яких підставах можна отримати відстрочку від мобілізації.

Також повідомлялося, що територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть не лише вручати повістки. З повним переліком їхніх повноважень можна ознайомитись за посиланням.