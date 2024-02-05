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Мобілізація має охоплювати насамперед тіньову частину економіки, - експерт

Фото: мобілізація має охоплювати насамперед тіньову частину економіки (Віталій Носач, РБК-Україана)
Автор: Артем Горовенко

Мобілізація має бути оптимізована таким чином, щоб охоплювати не тільки "білі" сегменти української економіки, але й насамперед тіньову частину, адже саме там зосереджені робітники, які отримують зарплатню в конвертах і не платять податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу Володимира Головка.

"Давайте поміркуємо так. Силам оборони потрібні додаткові люди, і зараз іде робота над тим, щоби змінити саму систему і оптимізувати систему мобілізації. Але, якщо буде вирішена проблема тих декількох мільйонів людей, які зараз незрозуміло де, це дасть можливість певним чином по-новому подивитися на бронювання на підприємствах. Бо ці декілька мільйонів зайняті у тіньовій економіці", - пояснив Головко. 

За його словами, люди, які працюють у "тіні", платять мінімальні податки, а іноді і взагалі обходяться без жодних відрахувань. А отже, їх мобілізація не призведе до зменшення податків до бюджетну та кризи. 

"Якщо "тіньова" ніша буде охоплена, не потрібно буде забирати людину з підприємства, яке приносить податки, експортні кошти, мита і т.д. та дає державі гроші на утримання Сил оборони. Тому якщо будуть фокусуватися лише на підприємствах, бронювати чи не бронювати, але не дивитися в інші суспільні сфери, то ми не вирішимо це питання з мобілізацією", - зауважив Головко. 

Він наголосив: коли мобілізаційні заходи охоплять "невизначений" сегмент української економіки, не буде такого тиску на підприємства.  

"Президент казав, що одного військового 5-6 осіб годують та утримують своїми податками. І ми бачимо цих 5-6 осіб, які утримують військовослужбовця, бо вони ходять щодня на роботу в білий відкритий бізнес. Але ми не бачимо ще 4 осіб, які і не платять податки, і не воюють. І, мені здається, сюди треба дивитися", - резюмував експерт. 

Раніше в Європейській бізнес академії також звернули увагу, що під мобілізацію в Україні найчастіше потрапляють офіційно працевлаштовані працівники, оскільки їх найпростіше знайти.

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Мобілізація в Україні