Мобілізація має охоплювати насамперед тіньову частину економіки, - експерт

"Давайте поміркуємо так. Силам оборони потрібні додаткові люди, і зараз іде робота над тим, щоби змінити саму систему і оптимізувати систему мобілізації. Але, якщо буде вирішена проблема тих декількох мільйонів людей, які зараз незрозуміло де, це дасть можливість певним чином по-новому подивитися на бронювання на підприємствах. Бо ці декілька мільйонів зайняті у тіньовій економіці", - пояснив Головко.

За його словами, люди, які працюють у "тіні", платять мінімальні податки, а іноді і взагалі обходяться без жодних відрахувань. А отже, їх мобілізація не призведе до зменшення податків до бюджетну та кризи.

"Якщо "тіньова" ніша буде охоплена, не потрібно буде забирати людину з підприємства, яке приносить податки, експортні кошти, мита і т.д. та дає державі гроші на утримання Сил оборони. Тому якщо будуть фокусуватися лише на підприємствах, бронювати чи не бронювати, але не дивитися в інші суспільні сфери, то ми не вирішимо це питання з мобілізацією", - зауважив Головко.

Він наголосив: коли мобілізаційні заходи охоплять "невизначений" сегмент української економіки, не буде такого тиску на підприємства.

"Президент казав, що одного військового 5-6 осіб годують та утримують своїми податками. І ми бачимо цих 5-6 осіб, які утримують військовослужбовця, бо вони ходять щодня на роботу в білий відкритий бізнес. Але ми не бачимо ще 4 осіб, які і не платять податки, і не воюють. І, мені здається, сюди треба дивитися", - резюмував експерт.

Раніше в Європейській бізнес академії також звернули увагу, що під мобілізацію в Україні найчастіше потрапляють офіційно працевлаштовані працівники, оскільки їх найпростіше знайти.