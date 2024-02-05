Мобилизация должна охватывать прежде всего теневую часть экономики, - эксперт

"Давайте поразмышляем так. Силам обороны нужны дополнительные люди, и сейчас идет работа над тем, чтобы изменить саму систему и оптимизировать систему мобилизации. Но, если будет решена проблема тех нескольких миллионов людей, которые сейчас непонятно где, это даст возможность определенным образом по-новому посмотреть на бронирование на предприятиях. Потому что эти несколько миллионов заняты в теневой экономике", - пояснил Головко.

По его словам, люди, работающие в "тени", платят минимальные налоги, а иногда и вообще обходятся без всяких отчислений. А значит, их мобилизация не приведет к уменьшению налогов в бюджет и кризис.

"Если "теневая" ниша будет охвачена, не нужно будет забирать человека с предприятия, которое приносит налоги, экспортные средства, пошлины и т. д. и дает государству деньги на содержание сил обороны. Поэтому если будут фокусироваться только на предприятиях, бронировать или нет" бронировать, но не смотреть в другие общественные сферы, мы не решим этот вопрос с мобилизацией", - отметил Головко.

Он подчеркнул, что когда мобилизационные меры охватят "неопределенный" сегмент украинской экономики, не будет такого давления на предприятия.

"Президент говорил, что одного военного 5-6 человек кормят и удерживают своими налогами. И мы видим этих 5-6 человек, которые удерживают военнослужащего, потому что они ежедневно ходят на работу в белый открытый бизнес. Но мы не видим еще 4 человек, которые и не платят налоги, и не воюют. И мне кажется, сюда надо смотреть", - резюмировал эксперт.

Ранее в Европейской бизнес академии также обратили внимание, что под мобилизацию в Украине чаще всего попадают официально трудоустроенные работники, поскольку их проще найти.