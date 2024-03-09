Мобілізація має бути передбачуваною, для цього потрібен діалог з бізнесом, - експерт

"На нашу думку, у державі має бути особливе ставлення та створені умови для першочергового бронювання працівників тих підприємств, які створюють або зберігають робочі місця, забезпечують значні податкові надходження та валютну виручку. Мобілізація повинна бути розумною та передбачуваною. Такою, що дозволятиме підприємствам планувати виробництво хоча б в горизонті декількох місяців", - зауважив Біленький.

Він пояснив: наразі у металургійній галузі є проблема мобілізації щойно прийнятих на роботу працівників. Від прийняття людини на роботу до бронювання проходить щонайменше два місяці, і за цей час велика вірогідність того, що працівник буде мобілізований, каже експерт.

"За таких умов бажаючих офіційно працевлаштуватися на наші підприємства скоро не буде взагалі! Ми програємо конкуренцію сусіднім "гаражам". Бо якщо людина працює без офіційного працевлаштування на якомусь автосервісі в Житомирі, а сама зареєстрована у Полтаві, то ТЦК і СП її просто не бачить. А якщо металург офіційно працює на "Запоріжсталі" і зареєстрований у місті Запоріжжя, то йому можна легко вручити повістку прямо на прохідній підприємства", - підкреслив Біленький.

Він висловив надію, що це питання буде вирішено, можливо - за рахунок впровадження електронного кабінету.

"Поки невідомо як ця ідея буде врешті-решт реалізована, але, на нашу думку, ТЦК та СП повинен бачити всіх військовозобов’язаних, а не тільки тих, хто прийшов добровільно чи офіційно працює на великих підприємствах. В умовах великої війни це було б справедливим", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує новий механізм для бронювання: він передбачає прив’язку не до зарплати робітників, а до обсягу податків, яке сплачує підприємство, та його роль у наповненні бюджету.