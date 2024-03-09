Мобилизация должна быть рпредсказуемой, для этого требуется диалог с бизнесом, - эксперт

"По нашему мнению, в государстве должно быть особое отношение и созданы условия для первоочередного бронирования работников тех предприятий, которые создают или сохраняют рабочие места, обеспечивают значительные налоговые поступления и валютную выручку. Мобилизация должна быть разумной и предсказуемой. Такой, которая позволит предприятиям планировать производство хотя бы в горизонте нескольких месяцев", - заметил Беленький.

Он пояснил: в настоящее время в металлургической отрасли есть проблема мобилизации только что принятых на работу работников. От принятия человека на работу до бронирования проходит минимум два месяца, и за это время велика вероятность того, что работник будет мобилизован, говорит эксперт.

"При таких условиях желающих официально трудоустроиться на наши предприятия скоро не будет вообще! Мы проигрываем конкуренцию соседним "гаражам". Ведь если человек работает без официального трудоустройства на каком-то автосервисе в Житомире, а сам зарегистрированный в Полтаве, то ТЦК и СП его просто не видит" "А если металлург официально работает на "Запорожстале" и зарегистрирован в городе Запорожье, то ему можно легко вручить повестку прямо на проходной предприятия", - подчеркнул Беленький.

Он выразил надежду, что этот вопрос будет решен, возможно – за счет внедрения электронного кабинета.

"Пока неизвестно, как эта идея будет в конце концов реализована, но, по нашему мнению, ТЦК и СП должен видеть всех военнообязанных, а не только тех, кто пришел добровольно или официально работает на крупных предприятиях. В условиях большой войны это было бы справедливым", - резюмировал Беленький.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство готовит новый механизм для бронирования: оно предусматривает привязку не к зарплате рабочих, а к объему налогов, уплачиваемого предприятием, и его роли в наполнении бюджета.