Мобілізація має бути проведена розумно, інакше нам загрожує подальша тінізація економіки, - експерт

"Ми чудово розуміємо, що з тими обмеженнями, які пропонуються новим законопроєктом, чоловіки, які не зможуть отримати бронювання, в основній своїй масі перейдуть в категорію дауншифтерів. Вони намагатимуться працювати неофіційно та розірвати всі офіційні зв’язки з державою", - пояснив Бортник.

За його словами, така ситуація загрожує подальшою тінізацією української економіки.

"Чоловіки будуть переходити не просто в тіньову, а в чорну частину національної економіки - намагаючись максимально не проводити будь-яких платежів, не брати участі в будь-яких публічних речах, та розірвати всі зв’язки з будь-якими легальними механізмами функціонування громадянина", - уточнив Бортник.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.