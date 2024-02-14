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Мобилизация должна быть проведена разумно, иначе нам грозит дальнейшая тенизация экономики, - эксперт

Фото: мобилизация должна быть проведена разумно, иначе нам грозит дальнейшая тенизация экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Если механизм мобилизации не будет доработан, Украине грозит дальнейшая тенизация экономики, ведь мужчины будут стараться любой ценой избежать призыва, и будут разрывать официальные связи с государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Украинского института политики Руслана Бортника.

"Мы прекрасно понимаем, что с теми ограничениями, которые предлагаются новым законопроектом, мужчины, которые не смогут получить бронирование, в основной массе перейдут в категорию дауншифтеров. Они будут пытаться работать неофициально и разорвать все официальные связи с государством", - пояснил Бортник. .

По его словам, такая ситуация чревата дальнейшей тенизацией украинской экономики.

"Мужчины будут переходить не просто в теневую, а в черную часть национальной экономики - стараясь максимально не проводить каких-либо платежей, не участвовать в каких-либо публичных вещах, и разорвать все связи с любыми легальными механизмами функционирования гражданина" , – уточнил Бортник.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

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Мобилизация в Украине