Мобилизация должна быть проведена разумно, иначе нам грозит дальнейшая тенизация экономики, - эксперт

"Мы прекрасно понимаем, что с теми ограничениями, которые предлагаются новым законопроектом, мужчины, которые не смогут получить бронирование, в основной массе перейдут в категорию дауншифтеров. Они будут пытаться работать неофициально и разорвать все официальные связи с государством", - пояснил Бортник. .

По его словам, такая ситуация чревата дальнейшей тенизацией украинской экономики.

"Мужчины будут переходить не просто в теневую, а в черную часть национальной экономики - стараясь максимально не проводить каких-либо платежей, не участвовать в каких-либо публичных вещах, и разорвать все связи с любыми легальными механизмами функционирования гражданина" , – уточнил Бортник.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.